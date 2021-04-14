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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor Kesme çiçekte Büyükşehir desteği

İHA

Samsun’da kesme çiçekçilik yaygınlaşıyor Kesme çiçekte Büyükşehir desteği

Ülke tarımında önemli bir yere sahip Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İklim şartlarının uygunluğu sebebiyle kentte kesme çiçek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya çalışan belediye, sera koşullarında iç mekan süs bitkilerinin yanı sıra topraklı ve topraksız tarımla üretim yapan çiftçilerin sera naylonu ihtiyacını karşılıyor.
Türkiye’de iklimin elverişli olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinin kıyı kesimlerinde yoğunlaşan kesme çiçek üretimi, kış yaz aylarında Antalya ve İzmir’de artarken, aşırı sıcaklık sebebiyle de verim yaz aylarında düşüyor. Yaz dönemlerinde ise iklim şartlarının elverişliliği nedeniyle Samsun’da artan talebin büyük kısmını karşılayacak potansiyel bulunuyor.

Bölgede 1. sırada
Orta Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Tokat, Kastamonu ve Ordu’da toplam bin 42 dekar alanda yapılan süs bitkisi yetiştiriciliğinde Samsun, 640 dekarlık üretim alanıyla birinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda bölgede kesme çiçek ve süs bitkisi mezadına sahip tek şehir olan Samsun, ulaşım, lojistik ve yurt dışı pazarlara yakınlığı itibariyle her geçen gün sektörde daha önemli hale geliyor.

Üretim yaygınlaşıyor
600 dekar alanda iç ve dış mekan süs bitkileri, 40 dekar alanda da kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan Samsun’da üretim, 19 Mayıs ilçesinin ardından Terme ilçesinde de yaygınlaşıyor. Sakarlı Mahallesi'nde kurdukları seralarda topraksız tarım yöntemiyle çiçek yetiştiren çiftçiler, üretimlerini artırıyor. Avrupa ülkelerindeki süs bitkilerinden daha kalitelisini yetiştirmeyi başaran çiftçiler, ürünlerini başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda şehre pazarlıyor.

Sera naylonu desteği
Hobi olarak başladıkları kesme çiçek yetiştiriciliğini ticari faaliyete dönüştürerek kent ekonomisine katkı veren çiftçilere, üretim alanını artırmaları için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje desteği veriliyor. 3 çiftçinin sera naylonu talebini karşılayan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı, toplam 1052 kilogram naylonu sahiplerine teslim etti.

Samsun’u tercih ettiler
Topraksız tarımla süs bitkisi yetiştiriciliğinde Samsun’u tercih eden Sırrı Öztürk ve oğlu Mustafa Yiğit Öztürk, üretimlerini artırarak sürdürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra sektöre giriş yapan 29 yaşındaki Mustafa Yiğit Öztürk, 5 yılda önemli yol kat ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini ifade eden Öztürk, “5 yıldır babamla topraksız tarım yaparak süs bitkisi yetiştiriyoruz. Samsun, seçtiğimiz ürünleri yetiştirmede coğrafi olarak çok uygun. Ülkemizin ithal ettiği süs bitkilerinin daha kalitelisini üreterek ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Ulaşımın kolay ve yurt dışı pazarına yakın olması sebebiyle üretimimize devam ediyoruz. Başladığımızda 500 metrekarelik arazimiz vardı. Şuan 2 dönümlük alanımızın 1 dönümünde kesme çiçek ve saksılı çiçek yetiştiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde müşterimiz var. Yeni sera kurulumu aşamasında da büyükşehir belediyesinden sera naylonu talep ettik. Destekleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personellerine teşekkür ederiz“ diye konuştu.

Başkan Demir’e teşekkür
Baba Sırrı Öztürk ise, “Emekli olduktan sonra hobi amaçlı kesme çiçek üretmeye başladım. Daha sonra oğlumla bu işi daha profesyonel, kurumsal ve kaliteli yapmaya karar verdik. Avrupa’daki firmaların yetiştirdiği çiçeklerini daha iyisinin yetiştirilebileceğini ispatlamak için yola çıktık. Topraksız tarım yöntemiyle ortanca, ‘kasablanka’ olarak tabir edilen oryantal lilyum, veronica gibi çok çeşitli saksılı ve salon bitkileri üretiyoruz. Geri dönüşler bizleri mutlu etti. Ürünlerimizin Avrupa’dakilerden daha iyi olduğunu söyleyenler oldu. İklim şartları itibariyle Samsun giderek önemli hale geliyor. Olumlu yaklaşımlarından dolayı da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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