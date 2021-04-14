SAMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atama Prof. Dr. Ergin Kariptaş, SAMÜ Tıp Fakültesi Dekanı oldu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ergin Kariptaş atandı. Prof. Dr. Ergin Kariptaş görevi Dekan Vekili Prof. Dr. Selahattin Kaynak’tan devraldı.

Yeni Dekan Prof. Dr. Ergin Kariptaş, tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışmalarını yürütüyor. Samsun Üniversitesi’nin “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Prof. Dr. Ergin Kariptaş, “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile üniversite yönetimimizle ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte bilimsel anlamda çalışmalar gerçekleştirmeyi, doktorlar yetiştirmeyi ve şehrimize hizmet etmeyi istiyoruz" dedi.



Rektör Aydın: "Sağlık Kenti Samsun ilkesiyle şehrimize hizmet edeceğiz"

Prof. Dr. Selahattin Kaynak’a dekan vekili olarak bugüne kadar sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Ergin Kariptaş’ın üniversite kadrosuna dahil olması ile birlikte Samsun Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik anlamda daha da kuvvetlendiğini ifade etti. Kariptaş’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Aydın, "Sağlık Kenti Samsun ilkesiyle bilimsel anlamda insanlarımıza ve şehrimize hizmet etmeyi ve güzel çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



Prof. Dr. Ergin Kariptaş Kimdir?

1967 yılında Hatay Kırıkhan’da doğdu. İlk, orta ve lisans eğitimini burada yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, doktorasını ise İngiltere Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılında Kırşehir Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent, 2009 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne doçent, 2016’da ise aynı üniversiteye profesör olarak atandı. Birçok bilimsel projede yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldı, Toplamda 10 tane yüksek lisans ve doktora düzeyinde tezlerin danışmanlığını yaptı. Uluslararası hakemli dergilerde ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda çalışması mevcut.

2019 yılında Ukrayna National Aviation Universitesi tarafından verilen “Scientific Award” ve “Best Presentation Award” ödüllerine layık görüldü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdür Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları gibi birçok idari ve akademik görevleri ifa etti. 2021 yılı itibariyle Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak göreve başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Kariptaş, üç çocuk babasıdır.

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