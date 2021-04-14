Köprü altında yaralı bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SamsunOrdu karayolu üzerinde bulunan köprü altında göğsünden yaralanmış halde bir şahıs bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; SamsunOrdu karayolu üzerinde bulunan köprü altında yaralı bir şahsın bulunduğu ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Köprü ayağında göğsünden yaralı halde bulunan N.G. (60), olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan N.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.