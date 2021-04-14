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Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.

SamsunSinop karayolu Dereköy mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, K.Ç. (53) isimli şahsın HES kodu sorgulamasını yaptı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen K.Ç’ye, toplam 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

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