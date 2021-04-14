Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında Samsun’da “jersey” ırkı suni tohumlama uygulaması yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan "Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi"nin alt proje faaliyeti olan suni tohumlamanın geliştirilmesi kapsamında "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” ile Samsun’da ayrıştırılmış dişi jersey ırkı suni tohumlama uygulaması gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama uygulamaları yaygınlaştırılarak kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Jersey ırkı ve melezlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Karadeniz Bölgesi’ndeki proje illerinde jersey popülasyonunun korunması ve ıslahına yönelik jersey ırkı boğaların sperması ile suni tohumlama uygulaması yapılabilecektir. Hayvansal üretimden elde edilen gelirin arttırılması, üreticilerin ellerinde bulunan düşük verim özelliklerine sahip jersey ve jersey melezi ırkların yüksek verim yeteneklerine sahip sütçü sığır ırklarına çevrilmesi ile sağlanabilir. Bunu suni tohumlama ile sağlamak hem kolay uygulanabilecek hem de düşük maliyetli olacaktır. İlimizde son yıllarda yapılan jersey suni tohumlama sayılarında ciddi bir azalış olduğu görülmektedir. Cinsiyeti belli dişi jersey spermalarının kullanılmasıyla jersey ırkı yapılan suni tohumlama sayısının, doğan yüksek süt verimli dişi buzağı sayısının ve ileride anaç olarak kullanılacak jersey inek sayısının arttırılması projenin hedefleri arasındadır” dedi.



“Köylerden kente göçün önüne geçilebilecek”

Projenin birçok olumlu yanının olduğunu belirten Vali Dağlı, “Bu proje sonucunda elde edilecek sütçü özellikli dişi buzağılardan yetiştirilecek damızlık sığırlar sayesinde, et ve özellikle süt üretiminde belirgin bir artış elde edilecek, böylece üreticilerimizin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık sektöründen sağlayacakları gelir artmış olacaktır. Bu yüzden hayvansal üretim cazip bir hal alacak ve bölge halkı hayvansal üretime yönelecektir. Ayrıca ilimizde köylerden kente göçün önüne geçilebilecektir. Proje, ilimizde SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası’na bağlı serbest veteriner hekimler, damızlık sığır yetiştiricileri birliğinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri/ teknikerleri tarafından uygulanacaktır. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.