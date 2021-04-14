Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

2021 Fitre miktarı ne kadar?

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Samsun’da hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çarşamba Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (57) yakalandı. Yakalanan Y.K., gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

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