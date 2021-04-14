3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Osmaniyespor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 31. haftasında Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor’a 20’lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ozan Bileyci xxx, Sefa Özcan xxx, Sinan Bilen xxx
Çarşambaspor: Kadir x, Oğuzhan Yıldırım xx, Mete Han xx, Serhan xx, Kemal Sabri xx, Ceyhun xx (Aykut dk. 65 x), Erhan x, Metin xx, Cihat xx (Selahattin dk. 73 x), Muhammet Mustafa xx, Rıdvan xx (Veysel dk. 65 xx)
Osmaniyespor: Yağızcan xxx, Erkan xx, Tayfun xx, Kerim xxx, Emre xxx, Soner xxx, Alpay xxx (Buğrahan dk. 89 xx), Bekir xxx, Oğuzhan Bozkurt xx (Bora dk. 78 x), Yavuz xxx (Sırat dk. 89), Burak xx (Tolga dk. 58 xx)
Goller: Yavuz (dk. 64), Bekir (dk. 86) (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: Veysel (dk. 90) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Oğuzhan Yıldırım, Kemal Sabri (Çarşambaspor), Kerim, Bora, Buğrahan xxx (Osmaniyespor)
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