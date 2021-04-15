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Samsun vaka azalışı yaşayan Türkiye'deki iki ilden biri oldu Sağlık Müdürü uyarı yaptı: “Gevşeyelim düşüncesine kapılmayalım”

İHA

Samsun vaka azalışı yaşayan Türkiye'deki iki ilden biri oldu Sağlık Müdürü uyarı yaptı: “Gevşeyelim düşüncesine kapılmayalım”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilerde Samsun, halen yüksek olan vaka sayısına rağmen, vaka azalışı yaşayan Türkiye’deki iki ilden biri oldu. Samsun İl Sağlık Müdürü ise “Gevşeyelim düşüncesine kapılmayalım” uyarısında bulundu.
Samsun’da pandeminin son durumu ve ilçelerdeki vaka dağılımı hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde korona virüsün mutasyon kaynaklı hızlı yayılımı nedeniyle, vaka sayılarında artış yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu sürecin seyrini günlük olarak yaptığımız Kovid 19 veri tablosu analizleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle takip ediyoruz. Veriler bize ilimizdeki vaka artış hızının kısmi olarak azaldığını, bir plato tablosuna doğru ilerleme şansına sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün açıklanan verilerde de ilimiz, halen yüksek olan vaka sayısına rağmen, vaka azalışı yaşayan Türkiye’deki iki ilden biri oldu” diye konuştu.

“Bu azalışı eğrisini kalıcı hale getirme ve hedefimiz olan mavi renge ulaşma şansına sahibiz”
Her ilçenin rakamlarının haftalık olarak değişim gösterdiğini belirten Oruç, “İki hafta yüksek vaka artışı gösteren bir ilçemiz, iki hafta sonra bir azalış çizgisi oluşturabildiği gibi; aynı dönemde vaka sayısı düşük noktalarda seyreden bir ilçemizdeyse vaka sayısı bir hafta içinde yeniden artmaya başlayabiliyor. Lâdik ilçemizde geçtiğimiz haftaya oranla insidans hızında yüzde 74,95 artış görülürken; Asarcık ilçemizdeki insidans hızının yüzde 53,15 azalmasının nedeni tam olarak bu durum.
Bu tablo ilçelerimizin, kendi korona hikâyelerini bir nevi kendilerinin yazdığını, artış ve azalışların tamamen sürece ve önlemlere yaklaşımlarına bağlı olarak değişim gösterdiğini bize anlatıyor. Yani her ilçemiz korona haritasındaki yerini, kendi oluşturuyor. Bu çerçevede ilimizin 39 Nisan tarihlerine ait Kovid19 haritasını incelediğimizde Lâdik, Salıpazarı, Terme, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerimizde halen artış devam etse de kalan 12 ilçemizde insidans hızlarında, istediğimiz oranlarda olmasa da kısmi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu kısmi düşüş, Ramazan ayında hem ilçelerimiz, hem ilimiz adına bize büyük fırsat sunuyor. Bu azalışı eğrisini kalıcı hale getirme ve hedefimiz olan mavi renge ulaşma şansına sahibiz” diye konuştu.

“Biraz gevşeyelim düşüncesine kapılırsak…”
Rehavet uyarısı yapan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Bu şansı kullanmak için öncelikle vaka sayımız hala yüksek olduğunu, bu kısmi düşüşün kesinlikle bizim için bir rehavet duygusuna neden olmaması gerektiğini, düşüşü kalıcı hale getirmenin Ramazan ayındaki yaklaşımımız tarafından belirleneceğini kabul etmeli ve buna göre davranmalıyız. Eğer kurallara uyup, en yakınlarımızla bile iftarlarda bir araya gelmez, kalabalık ortamlarda tüm önlemlere uyup, teravih namazlarımızı çekirdek ailemizle birlikte kılarsak, yani virüsle aramıza bir mesafe koyarsak elde ettiğimiz bu kısmi düşüşü kalıcı hale getirebiliriz. Ancak, vaka düşüşü başladı, biraz gevşeyelim düşüncesine kapılırsak da bu kısmi düşüşten faydalanma şansına sahip olmadan, tekrar bir yükseliş tablosuyla karşılaşabiliriz. Bu kararı hep beraber vereceğiz. Artık virüsün yayılım hızını ve bulaş oranını nasıl artırdığını çok daha iyi biliyoruz. Tüm Samsunlulardan sağlık çalışanları olarak isteğimiz, Ramazan ayının sunduğu bu fırsatı değerlendirerek, bize vaka sayılarını düşürüp, hastanelerimizin üzerindeki baskıyı azaltmada yardımcı olmaları. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını azaltıp, sağlıklı, huzurlu bir bayrama ulaşacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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