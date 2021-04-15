Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı

Samsun'da yaşlı bir adam arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı ve bir hafta gayri resmi evli kaldığı kadın tarafından 30 bin liralık ziynet eşyası aldırılıp dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki A.B. evlenmek için arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı Ayşegül adlı kadın ile yaklaşık bir hafta birlikte gayri resmi evli kaldıktan sonra kadın 30 bin liralık ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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