Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Mert Irmağı köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü Öztürk idaresindeki 16 NR 229 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ülkü Öztürk özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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