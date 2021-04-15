Samsun'da suç örgütü operasyonunda 11 kişi adliyede

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 4 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik yapılan çalışmanın ardından 206 personelden oluşan 60 ekiple operasyon düzenledi. Samsun merkezli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda değişik çaplarda 14 ruhsatsız tabanca, 472 tabanca mermisi, 5 pompalı tüfek ve 104 dolu kartuş, 3 kurusıkı tabanca, 2 muşta, 13 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL

2021-04-15 12:48:37



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