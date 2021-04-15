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Prof. Dr. Kulakaç “Hemşirelik empati, şefkat ve bütünlükle vücut buluyor” Sanatsal Yönüyle Hemşirelik Disiplini

İHA

Prof. Dr. Kulakaç “Hemşirelik empati, şefkat ve bütünlükle vücut buluyor” Sanatsal Yönüyle Hemşirelik Disiplini

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sosyal Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen ‘‘Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinlikleri, pandemi sürecinde farklı tema ve içerikleriyle çevrim içi (online) formatta ilgililerle buluşuyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın konuşmacı olduğu “Hemşireliğin Sanatsal Yönü: Bakımda Estetiğin Özü ve Anlamı” başlıklı söyleşi, 288 katılımcıyla internet üzerinden çevrimiçi formatta yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri’nin moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe; OMÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri, klinisyen hemşireler ve öğretim elemanlarının yanı sıra farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ile öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

Bir performans sanatı: Hemşirelik
Konuşmasında genel olarak hemşirelikte bilme yolları, hemşirelikte estetik bilme, hemşirelik sanatı, bakımda estetik konularına odaklanan Prof. Dr. Özen Kulakaç, “Hemşirelik; empati, şefkat ve bütünlükle vücut buluyor” dedi.
Sunumunda hümanist ve profesyonel gelişimin hemşirelikte önemli bir yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Özen Kulakaç, devamında "Estetik bilme; anın anlamına ilişkin yüzeysel duygunun ötesine hareket etmeyi olanaklı kılıyor ve de hastalık, acı çekme, iyileşme, doğum ve ölüm gibi insan deneyimlerinde, o anda hasta ile birlikte ve onun adına hareket edebilme yeteneği olarak ortaya çıkıyor. Empati, şefkat ve bütünlükle vücut bulan hemşirelik sanatı, elbette teknik becerilerle desteklenmekte. Estetik bilmeye dayalı bir bakımın uyandırdığı etki, genellikle çok güçlü hatta dönüştürücü, bir başka deyişle unutulmaz nitelikte olup hemşirenin hastayla bir bağ kurmasını ve bakım anında otantik varoluşunu sunmasını gerektirir. Her gün bir hemşire yerinden kalkıp hasta odasına doğru yürüdüğünde bir performans sanatını sunmak üzere hareket etmiş olur” değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Özen Kulakaç, konuşmasında ayrıca, şiir ve öykünün hemşirelikte kullanımına ilişkin örnekler sunarak hemşirelik mesleğinde sanatın ve estetiğin önemini vurguladı.
Söyleşi, farklı üniversitelerden katılan öğretim üyelerinin katkıları ve Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi.

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