Köprü altında bıçaklanarak öldürüldü

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN'da Ahmet Ç. (30) köprü altında tartıştığı Necdet Gümüş'ü (61) göğsünden bıçakladı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gümüş hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. ve Necdet Gümüş arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet Ç., Gümüş'ü göğüs bölgesinden bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-04-15 15:24:20



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