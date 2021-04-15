Samsun'da suç örgütü operasyonunda 11 kişi adliyede (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun merkezli düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-15 15:39:20



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