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Başkan Demirtaş’tan '2 yıl' değerlendirmesi “Kendimi çarmıha vurulmuş, kımıldayamayan bir adam gibi hissettim” “Güneş enerjisi ve kule projemiz var”

İHA

Başkan Demirtaş’tan '2 yıl' değerlendirmesi “Kendimi çarmıha vurulmuş, kımıldayamayan bir adam gibi hissettim” “Güneş enerjisi ve kule projemiz var”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikten sonra geçen 2 yılı değerlendirerek, ilk zamanlarda kendini ‘çarmıha vurulmuş ve hareket edemeyen bir adam’ gibi hissettiğini söyledi.
Meclis toplantı salonunda bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Necattin Demirtaş, başkanlık süreci ve yaşanan olayları baştan sonra anlattı.

“Kendimi çarmıha vurulmuş, kımıldayamayan bir adam gibi hissettim”
Göreve geldiği ilk zamanların maddi ve manevi açıdan çok zorlayıcı geçtiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Seçim zamanı şunu demek ihtiyacı hissettim: ‘Allah bana bu PKK’lıların oyuyla başkanlık nasip edecekse, etmesin’ dedim. Artık gına gelmiştik. Öyle bir karalama kampanyası yapıldı. Bizim yanımızda selam vermeye imtina eden ama oyunu verecek insanlarla karşılaştık. Bizi seviyorlardı ama çalışan çoluk çocukları sıkıntı yaşamasınlar diye böyle davranıyorlardı. Seçim zamanında bu sürece rağmen yanımızda gezen insanlar her şeye rağmen yanımızdaydı. Baktık belediyeyi toparlamak zor, kimsenin ekmeğiyle de oynamayacaksınız, mali tabloda bozuk. Üzerine 300 kişi de yükleyince o günkü asgari ücretle birlikte ayılık 1,5 milyon belediyeye ek gider getirmiş oluyordunuz. O zaman belediyelerin sadece bankalara borcu 100 milyon TL’nin üzerindeydi. Borçları düşük faizle yapılandırdık. O dönem 93 şahsa çek kesilmiş. Bunun toplam tutarı da 23 milyon TL’ydi. Bu çekler ödenmezse belediye hacze düşecekti. Görevdeki 2 senede bu borcun tamamını ödedik. Borç stokumuzda yeni borçlanmalar da var. 2 yılda İller Bankası’ndan 40 milyon TL yeni borçlanma yaptık. Pandemi girince nakit akışı da yavaşladı. Elektrik alacaklarımız da kredi borçlarına kesiliyordu. Kendimi, ‘çarmıha vurulmuş, kımıldayamayan bir adam gibi hissettim’ ne yaparsan yap hareket edemeyecek bir pozisyon yaşadık. Bu 2 yıl da elbette bir şeyler de yaptık ama genel tablonun özeti bu şekilde” dedi.

“Bir önceki devraldığı döneme göre borç stokunu aşağıya çeken tek belediyeyiz”
Borç stokunu aşağıya doğru çektiklerini dile getiren Necattin Demirtaş, “Şu anda kamu alacakları konusunda borcumuz elbette var. Yapılandırmalarla bu borç, İller Bankası payından yüzde 40’ı kesiliyor. Dolayısıyla İller Bankası’ndan bize alacağımızın yüzde 60’ı geliyor, yüzde 40’ı borçlara kesiliyor. Şu anda sadece vergi ve SGK’dan kaynaklanan borcumuz 80 milyon TL civarında. Bu borç her ay kesintiler ile azalıyor. Şu anda belediye olarak borçları düzenli ödeme formatına girdik. Bakiye itibarıyla baktım Büyükşehir de dahil belediyeler içerisinde bir önce teslim aldığımıza göre borç stokunu aşağıya çeken tek belediyeyiz. 2020 yılı sonu itibarıyla gelirgider aralığımızda topladığımız gelirlerden harcadığımız kalem karşılığında işetme hesabına göre düşünürseniz 29 milyon TL’lik artıya geçtik. Buna kar denmez ama izlediğimiz sıkı para politikası bu şekilde” diye konuştu.

“Vatandaş çöpü atıp, ‘işin ne biz atacağız siz toplayacaksınız’ diyor”
Çöpe harcanan paralar ile tahsil edilen paraların ve vatandaşların tutumunu da değerlendiren Başkan Demirtaş, “Temizlik ile ilgili ilk başlarda biraz sıkıntı çektik ama şu anda toparlandığımızı düşünüyorum. Sesler kesildi. Eskiden bayağı ses geliyordu. Temizlik tek başına milletin çöp atıp da bizim toplayacağımız bir sistem değil. Temizlikte şöyle bir handikabımız var. Vatandaşlardan çöp vergisi adı altında topladığımız rakam; yıllık 5 milyon TL. Bizim harcadığımız; çalışanına ve aracına tam 35 milyon TL. Yani temizliğe aldığımızdan 7 katı para harcıyoruz. Almadan vermek Allah’a mahsus. Vatandaş diyor ki benim yüzüme de söyledikleri için belirtiyorum; ‘Başkanım sizin işiniz ne biz atacağız, siz toplayacaksınız’ diyorlar. Tamam, toplayalım da senin verdiğin para 5 milyon TL, benim harcadığım para 35 milyon TL. Çevre Kanunu’nda ‘çöpü kim atmışsa parasına ondan alacaksın’ diyor. Nasıl alacağız?” şeklinde konuştu.

“Güneş enerjisi ve kule projemiz var”
Yapmayı planladıkları projeleri de aktaran Başkan Demirtaş, “Şu anda yer arayışı içerisindeyiz. Güneş enerji santrali ile ilgili çalışmamız var. Belediyelerin kendi tükettikleri enerjileri lisans almadan üretme yetkisi var. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yıllık elektrik tüketimimiz 3,5 megavat civarında. Bu kapasitede bir güneş enerjisi panel tarlası kurmak suretiyle en azından elektrik giderimize para ödememiş olacağız. Fazla geleni de satabiliyorsunuz ama ona sıcak bakmıyorlar. Yine imkanımız olursa KuşçuluUzgur Mahallesi arasında bir kongre merkezi yapmak istiyoruz. Bunu da neden düşünüyoruz. Şehre geldiğinde simgesi olacak Atatürk’ümüz var ama baktığınızda vatandaşın gezip, şehri temaşa edeceği yeri olsun istiyoruz. KuşçuluUzgur arasında kule yüksekliği 200 metre, araziye düz durduğunuz zaman Samsun ayağınızın altında olacak. Üzerinde Çin’e giderken gördüğümüz bir yapı olacak. Yürüdüğünüzde çatırdayarak kırılıyormuş hissi verecek ve gezenler heyecanlanacak. Gençlerin de çok dikkatini çekecek. Aşağıda da hem düğün salonu hem de kongre ve kültür merkezi yapılabilecek bir alan var. 2’si bir arada olan böyle bir çalışmayı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Unkapanı Kültür Merkezi sağlık kuruluşu olursa bir dertten kurtulmuş oluruz”
Unkapanı Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili son gelişmeleri de aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:
“Unkapanı’nda bulunan kültür merkezi için bu kadar para harcayız tamamlamamız doğru mu? Geçmiş dönem doğru görmüş. Ben şöyle bakıyorum; paranız yok, kımıldamaya haliniz yok, bir taraftan kültür, dikiş kursu için yer yapmaya çalışıyorsunuz. Çelişkili ve itibar edilmemesi gereken bir durum. Paranız yok, 100 milyon TL kredi kullanmışsınız. Şimdi bu durum bizim için ‘burada bir cenaze var’ durumu oldu. İsteyelim istemeyelim, kamuda devamlılık esas. Sonuçta bunu kamuya kazandırmak lazım. Burayı önce MEB istedi, verelim dedik olmadı. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı da istedi. Onlar da bina yapısının kendilerine uygun olmadığını belirttiler. Hala bu konuda görüşmeler devam ediyor. Eğer netice alamazsak duruma bakacağız. Gönlüm oranın bir sağlık ünitesi olması yönünde. Çünkü o bölgede bir canlanma olur. Çevreye de etkisi olur. Bu düşüncemden AK Parti ve MHP İl Başkanlarına da bahsettim. Onlar da olumlu karşıladı. Eğer olursa, ümidimizi kesmedik, uğraşıyoruz. Olmazsa oranın tamamlanması için 20 milyon kredi talebimiz meclisten geçti. İller Bankası’ndan 20 milyona karşılık 7,5 milyon TL kredi alabildik. Yapacağımız bu krediyi kullanarak, belediye kaynaklarından da 7,5 milyon TL kredi kullanarak 15 milyon TL ilse orayı bir toparlayacağız. Orayı cenaze kılığından çıkarmamız lazım. Sonra da zaman içerisinde işlevsel bir hale getireceğiz. Orası sağlık kuruluğu olursa hem biz bir dertten kurtulacağız hem de şehir bir hizmet almış olacak.”

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