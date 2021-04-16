Samsun’da yapılan aşı sayısı 400 bini geçti

– Samsun’da yapılan aşı sayısı 402 bin 667’ye ulaştı.

Karadeniz’in en çok aşı uygulanan ili olan Samsun’da 242 bin 817 birinci doz, 159 bin 850 ikinci doz olmak üzere toplam 402 bin 667 aşı yapıldı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşılama işleminin gece saat 24.00’e kadar yapılabileceğini hatırlattı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Muhammet Ali Oruç, “İlimizde yapılan toplam aşı sayısı 400 bini geçti. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız, 182 ve MHRS üzerinden randevularını alarak aşılarını olabilirler. Kamu hastanelerimizdeki aşı noktalarımızda gece yarısı saat 24:00'e kadar aşı uygulaması yapılmaktadır” dedi.

Türkiye genelinde 11 milyon 972 bin 290 birinci doz, 7 milyon 760 bin 93 ikinci doz olmak üzere toplam 19 milyon 732 bin 383 aşı yapıldı.

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