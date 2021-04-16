Palamut ’güldürdü’, hamsi ’üzdü’ Balıkçıların yeni umudu ‘kültür balıkları’

Denizlerdeki balık av sezonunun sona ermesiyle birlikte balık tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başladı. Sezon palamut bolluğu ile balıkçıları sevindirirken, hamsi kıtlığı ile ise üzdü.

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona erdi. Balıkçılar bu sezon en çok palamut bolluğu yaşarken, av yasaklarının gölgesinde geçen sezonda ise hamsi satışlarından umduklarını bulamadı. Sezon boyunca palamut, mezgit ve barbun gibi türleri sattıklarını belirten balık satıcıları, bundan sonraki süreçte ise levrek, çipura, alabalık, somon ve kötek gibi kültür balığı satacaklarını ifade ettiler.



“En çok palamut satıldı, hamsi satamadık”

Bu sezon hamsi çıkmadığını, sezonun en çok satılan balık türünün ise palamut olduğunu dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, “Sezon genel itibariyle iyi geçti. Satışlarımız güzel gitti. Sezon bittiği için bundan sonraki süreçte kültür balığı satışımız devam edecek. İstavrit, barbun, mezgit, hamsi gibi balıkların avlanması artık yasak. Artık alabalık, levrek, çipura, somon, kefal gibi balıklar satacağız. Kültür balıklarından alabalık kilo 25 TL, somon kilo 30 TL, levrek kilo 50 TL, çipura kilo 40 TL ve kefal de 20 TL’den satılıyor. Bu sezon en fazla sattığımız balık, 2020 Eylül ayında palamut oldu. Sonrasında ise mezgit ve palamut satışlarımız da iyi gitti. Bir tek hamsi satışımız iyi olmadı” dedi.



“Hamsi haricindeki tüm balıklar bol çıktı”

Hamsi dışındaki türlerin oldukça bol çıktığını vurgulayan balık satıcısı Onurcan Köse ise şunları söyledi:

“Bu sezon hamsi haricinde tüm balıklar bol çıktı. Sezon bizim için de iyiydi. Vatandaş memnun kaldı. Hamsi dönemi hamsi çıkmadığı için en çok mezgit ve barbun sattık. Bundan sonra somon, alabalık, levrek, çipura, kötek, kefal, yayın ve sazan gibi tatlı su ya da kültür balıkları tezgahları süsleyecek. Her sene Ramazan ayında ilk haftalarda iş olmuyor. Şu anda da işlerimiz normal seviyede geçiyor. Ne iyi ne de kötü diyebiliriz.”

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