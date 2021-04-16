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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü yaşadı

İHA

Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü yaşadı

Samsun'da bir kişi satmak için anlaştığı aracı kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılınca büyük üzüntü yaşadı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda sebze satarak geçimini sağlayan Hüsnü Yiğit, 1,5 yıldır evinin karşısında park halinde bulunan 1990 model Kartal marka aracını satışa çıkardı. Aracını satmak için 6 bin liraya anlaşan Hüsnü Yiğit dün beklediği müşteri gelmeyince aracı park halindeki yerinde bu sabah ateşe verilerek yakıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiye haber verdi. Alevlerin tamamen sardığı araçtan geriye demir yığını kaldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Aracının yandığına çok üzülen Hüsnü Yiğit, "1,5 yıldır park halinde duruyordu. Satışa çıkardım ve 6 bin liraya anlaştım. Aracı alacak olan dün gelecekti, bekledim gelmedi. Bu sabah da yaktılar. Aracım çalışır hareket eder haldeydi. Sadece üzerindeki aküyü çıkarmıştım" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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