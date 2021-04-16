SAMÜ’de TÜBİTAK AB Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü Etkinliği Kaynak: “Üniversitelerin temel amaçlarından biri üniversite öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamak”

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SAMÜ TTO) ve TÜBİTAK tarafından Samsun Üniversitesi akademik personeline yönelik TÜBİTAK AB Ufuk Avrupa Programı (20212027) Bilgi Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Online platform üzerinden 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Samsun Üniversitesi akademisyenlerine ‘Ufuk Avrupa’ programı hakkında bilgi verildi. Toplantıya Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, SAMÜ TTO temsilcileri, TÜBİTAK yetkilileri ve akademisyenler katıldı.



Kaynak: “Üniversitelerin temel amaçlarından biri üniversite öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamaktır”

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Selahattin Kaynak, “Bugün üniversitemizin öğretim üyeleriyle birlikte son derece önemli ve ciddi bir konu hakkında konuşacağız. 2020’de ‘Ufuk 2020’ programı kapsamında 28 ülkenin katılımıyla gerçekleşen programda yer aldık. 20212027 döneminde uygulanacak olan Ufuk Avrupa programı kapsamında da yine üniversite olarak yer alma hedefindeyiz. Programın amaçlarından birisi inovasyon. Yenilik içerisinde üniversitenin gelişimini takip edeceğiz. Programın temel amaçlarından birisi de rekabet ortamının artırılmasıdır. Ufuk Avrupa aynı zamanda istihdamı artırmak hedefi de olan bir programdır. Üniversitelerin temel amaçlarından birisi de üniversite öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamaktır. Bu da nitelikli istihdamı getirir. Bugün detaylarını konuşacağımız program kapsamındaki çağrılar ile bu hedeflere katkıda bulunmayı umuyoruz. Bu vesileyle değerli destekleri ve katkıları için TÜBİTAK yetkililerine ve bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Ay: “Programa ayrılan bütçe 95.5 milyon Euro’ya ulaşmış durumda”

Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın konuşmasının ardından TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uzmanı Dr. Hale Ay Ufuk Avrupa Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğinden söz eden Ay, “Bu programa ayrılan bütçe 95,5 milyon euroya ulaşmış durumda. Bu henüz asosiye ülkelerin katkılarının eklenmediği bir miktar. Programda bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Uluslararası paydaşlarla hareket ediyoruz. Araştırmacılarımız programlar hakkında bilgi sahibi oldukça olumlu geri dönüşler almaya başladık. 2019 yılı sonrasında uluslararası projelerde oyun kurucu olmaya başladık. Ülkemizde ve Avrupa’da en fazla fon eğitim ve sanayi kuruluşlarına aktarıldı. 20212027 döneminde uygulanacak olan programın amacı Avrupa’yı bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını artırmak, toplumsal sorunlara cevap vermek. Ayrıca program beş farklı misyona sahip. Bunlar: İklim değişikliğine uyum ve toplumsal değişme, kanser tedavisi, sağlıklı denizler, okyanuslar ve doğal sular, karbonsuz ve sürdürülebilir şehirler ve sürdürülebilir gıda için toprak sağlığı şeklindedir” diye konuştu.

Hale Ay’ın ardından Aslı Vural “Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)”, Dr. Gaye Çetinkaya Campari “Marie SklodowskaCurie Uluslararası Burs ve Dolaşım Destekleri (MSCA)” ve Dr. Özlem Gezici Koç ile Dr. Hale Ay “Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay” başlıklı sunumları ile katılımcıları bilgilendirdiler.

“TÜBİTAK AB Ufuk Avrupa Programı Samsun Üniversitesi Bilgi Günü” başlıklı program, dinleyenlerin temenni, soru ve katkılarıyla sona erdi.

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