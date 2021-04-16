Samsunspor´da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonucu Kerem Can Akyüz, Burak Çalık ve Caner Arıcı´nın sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Caner Arıcı, Kerem Can Akyüz ve Burak Çalık yönetim kurulumuzun bugün tarihli almış olduğu karar doğrultusunda sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

Çarşamba günü deplasmanda Menemen Spor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor, ligde ikinci sıradaki yerini averajla Adana Demirspor´a bırakmış ve Süper Lig hedefinden yara almıştı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-04-16 15:41:30



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