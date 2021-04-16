3 yıl 4 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun JASAT ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıs yakalandı.

Alaçam Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen E.T., işlemlerin ardından Bafra T Tipi kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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