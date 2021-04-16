Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye adli kontrol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye adli kontrol

İHA

Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe aldığı ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 5 paket halinde 3.22 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö.'nün evinde yapılan aramada 80 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 802 lira para elde edildi. Soruşturmanın devamında A.Ö. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen E.A. ve M.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1.38 gram metamfetamin maddesi, 0.10 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı. 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., E.A. ve M.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Kaptan Caner Arıcı, Kerem Can Akyüz ve Burak Çalık kadro duşu kaldı
YEREL HABERLER Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Kaptan ...
Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 3,1 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 3,1 azaldı
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca yakalanan hırsıza bu suçtan adli kontrol uyuşturucu suçundan tutuklama
YEREL HABERLER Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca yakalanan ...
10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
3 yıl 4 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 yıl 4 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel gelişim' başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Adalet Mahallesi ‘kentsel gelişim’ ile yeniden inşa edilecek”
YEREL HABERLER Samsun'da kentsel dönüşümün ardından 'kentsel ...
Vali Dağlı’dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
Atakum’da dilencilerle mücadele
YEREL HABERLER Atakum’da dilencilerle mücadele
Samsunspor´da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Samsunspor´da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
"Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri" başlıyor
YEREL HABERLER "Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği ...
SAMÜ’de TÜBİTAK AB Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü Etkinliği Kaynak: “Üniversitelerin temel amaçlarından biri üniversite öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamak”
YEREL HABERLER SAMÜ’de TÜBİTAK AB Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü ...
Hırsızlar telefon direğindeki bakır kabloları keserek çaldılar
YEREL HABERLER Hırsızlar telefon direğindeki bakır kabloları keserek ...
Samsun’da sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun’da sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü yaşadı
YEREL HABERLER Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü ...
Palamut ’güldürdü’, hamsi ’üzdü’ Balıkçıların yeni umudu ‘kültür balıkları’
YEREL HABERLER Palamut ’güldürdü’, hamsi ’üzdü’ Balıkçıların yeni ...
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polise yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polise ...
Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
Derbent Baraj Gölü kenarında ruhsatsız karavanlar mühürlendi
YEREL HABERLER Derbent Baraj Gölü kenarında ruhsatsız karavanlar ...
OMÜ’lü öğrenciler spiker Cem Öğretir ile söyleşi yaptı
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğrenciler spiker Cem Öğretir ile söyleşi ...
Samsun’da yapılan aşı sayısı 400 bini geçti
YEREL HABERLER Samsun’da yapılan aşı sayısı 400 bini geçti
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek Başkan Mustafa Demir: "Büyükşehir Belediyesi ekibimizle her alanda nitelikli işlere imza atıyoruz"
YEREL HABERLER Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime ...
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis ...
Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı