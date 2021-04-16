Samsun'da, sobadan zehirlenen kadın öldü

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde, yalnız kaldığı evde odun sobasından çıkan dumandan zehirlenen 6 çocuk annesi Münire Güngör (76), hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Mescitli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çocukları ilçe merkezinde bulunan Münire Güngör'ün yakınları yalnız kalan kadından haber alamadı. Eve gelen yakınları iddiaya göre Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Odun sobasından sızan dumandan öldüğü değerlendirilen 6 çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-16 20:12:12



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