Vali Dağlı: “Düşüş rehavete sevk etmemeli”

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu düşüş, daha önce üzücü bir şekilde tecrübe ettiğimiz üzere; bizleri asla rehavete sevk etmemelidir” dedi.

Vakalardaki kısmi düşüşün devamı için vatandaşların hassasiyet göstermesinin isteyen Vali Dağlı, “Korona virüsü vakalarında, sizlerin de hassasiyet ve desteklerinizle bu hafta uzun bir sürenin ardından yakaladığımız kısmi düşüş, tedbir ve kurallara azami oranda dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşabileceğimize olan inancımızı tazelemiştir. Ancak, virüse karşı moral ve motivasyonumuzu artıran bu düşüş, daha önce üzücü bir şekilde tecrübe ettiğimiz üzere; bizleri asla rehavete sevk etmemelidir. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayacağınız, iftar ve sahur buluşmalarını kesinlikle yapmayacağınız ve emeklerin heba olmasına fırsat vermeyeceğiniz konusunda sizlere güveniyorum” diye konuştu.

Denetimlerinde tavizsiz devam edeceğini belirten Dağlı, “Her kısıtlama süresince olduğu gibi kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Ayrıca, virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılama konusuna özen göstermenizi istirham ediyor, aşı sıranız geldiyse randevu alarak saat 24.00'e kadar hastanelerimizde aşınızı yaptırabileceğinizi bir kez daha hatırlatarak, sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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