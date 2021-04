Tezgahlarda en çok 'levrek, somon, çupra' ilgi görüyor

Zeynep Irmak ÖCALOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)KARADENİZ´de av yasağı başladı ancak tezgahlardaki balık bereketi sürüyor. Özellikle ramazan ayıyla birlikte iftar sofraları için balık tercih eden vatandaşlar, tezgahların yolunu tutuyor. `Ramazan bereketiyle geldi´ diyen balıkçılar ise vatandaşların daha çok levrek, somon ve çupra gibi fırında yapılan balıkları tercih ettiğini söyledi.

Karadeniz'de balıkçılar, 15 Nisan´da başlayan av yasağıyla birlikte teknelerini limana demirledi. Av yasağı başladı ancak balık bereketi devam ediyor. Tezgahlardaki balık çeşitliğini gören vatandaşlar ise iftar için balık alıyor. Özellikle iftar saatlerine yakın balık tezgahlarının önünde kuyruklar oluyor. İftar sofrası için balık tercih eden vatandaşlar en çok levrek, somon ve çupra gibi balık alıyor. `Ramazan bereketiyle geldi´ diyen balıkçılar ise ilgiden memnun.

`BU RAMAZANDA DA İLGİ OLDUKÇA FAZLA´

Samsun'un Atakum ilçesinde balıkçılık yapan Emrah Cenikli, balığa ciddi bir rağbet olduğunu ifade ederek, "Mübarek ramazan, her zaman olduğu gibi bereketiyle geldi. Her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da ilgi oldukça fazla. İftar menüsü için balığı tercih eden vatandaşlarımız var. Hazmı kolay olduğu için daha çok fırında yapılan balıklar tercih ediliyor. Çupra, levrek, somon gibi fırın balıklarını daha çok satıyoruz. Ayrıca olta mezgit ve barbunu da tavada yapıp, satıyoruz. 15 Nisan itibari ile av yasağı başladı. Mezgidin kilosu 42 lira, barbunun 50-58 lira arasında, deniz somonu 37 lira, levrek ise 55 liradan satılıyor. Aslında inişli çıkışlı bir sezon geçirdik. Hamsiyle ilgili zaman zaman yasaklar oldu. Eylül ve ekim ayında bereketli başlayan sezon daha sonra yavaşladı. Ama halkımıza kaliteli balık yedirdik" dedi.

`PRATİK BİR YEMEK OLDUĞU İÇİN YOĞUN BİR İLGİ VAR´

İftar saati yaklaştıkça hazırlıkların da başladığını belirten balıkçı Emir Alp Cenikli, "Vatandaşlarımız kaliteli balık tercih ediyor. Hem omega-3 hem de protein açısından yüksek olduğu için balığa büyük bir ilgi var. Daha çok levrek, somon, çupra, mezgit, barbun gibi balıklar tercih ediliyor. Pratik bir yemek olduğu için ev hanımları tarafından yoğun bir ilgi var" diye konuştu.

`YANINA MISIR EKMEĞİ VE TURŞU KAVURMASI YAPACAĞIZ´

İftar için balık alan Uğur Yazlık, "Genel olarak her türlü balığı alıyorum. Fiyatlar biraz artmış durumda. Hafif olduğu için daha çok fırın balıklarını ve tercih ediyoruz, zaman zaman da ızgara yapıyoruz. Bugün çupra ve levrek aldım. Karadenizli olarak balığın yanına mısır ekmeği yapacağız, turşu kavurması ve salata da yaparız" dedi.

`HANIM SİPARİŞ ETTİ, BEN DE ALDIM´

İftar için balık tercih ettiğini ifade eden Fehmi Akkurt, "Mümkün olduğunca haftada 2-3 kez balık yemeye çalışıyoruz. Bugün 1,5 kilo çinekop aldım, balığın her türlüsü yemeye çalışıyoruz. Hanımlar için de beleş yemek oluyor, hanım sipariş etti, ben de aldım. Yanına da salata yapar ve yeriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL

