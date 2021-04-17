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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

İHA

Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Samsun'da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana gelen olayda G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra G.A, kadının oğlu C.A. ve eşi H.A. bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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