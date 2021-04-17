Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (3)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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TUTUKLANDI

Samsun'da, husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan Gönül A. (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gönül A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-04-17 19:42:04



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