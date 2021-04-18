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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu kick boksçular Antalya’dan madalyayla döndüler

İHA

Samsunlu kick boksçular Antalya’dan madalyayla döndüler

– İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalyada’ki turnuvayı 6 madalya ile kapattı.
Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasına (Turkish Open) katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Kick Boks takımı 6 madalya ile turnuvayı tamamladı. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden bin 200 sporcunun katıldı. İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı sporcuları, turnuvadan başarı ile döndü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda rakipleri karşında kıyasıya mücadele eden büyük erkekler 74 kg da full contact Avrupa Şampiyonu kategorisinde Altuğ Demir birincilik elde ederek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Kadınlar 52 Kg K1 Avrupa Şampiyonu kategorisinde Tuğba Nur Kıvrak, kürsüye çıkarak altın madalyayı ve kupayı takımına kazandırdı.

6 sporcu başarıyı göğüsledi
Toplamda 9 sporcu ile turnuvaya katılan İlkadım Belediyespor Kick Boks takımında 91 kg da kick light kategorisinde ikinci olan Atanur Yayla Gümüş madalya, 52 kg low kick kategorisinde üçüncü olan Esmanur Uçak bronz madalya, 81 kg da low kick kategorisinde üçüncü olan Volkan Güvercin bronz madalya, 48 kg da full contact kategorisinde üçüncü olan sporculardan Zeynep Gülcan ve Tuğrul Genç ise bronz madalya kazanarak Samsun’a döndü.
Başarılı bir turnuva geçirdiklerinin altını çizen antrenör Fatih Karagül, "26 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı şampiyona da sporcularımız önemli başarı elde etmiştir. Bu derecelerle işimiz bitmedi. Şimdiki hedefimiz 17 Temmuz tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak olan kick boks şampiyonasına hazırlanmak. Sporcularımız burada da elde edeceği derecelerle milli takıma seçilme imkanı bulacak" dedi.

Necattin Demirtaş: “Başımızın tacısınız”
İlkadım Belediyesi olarak sporcuların her zaman arkasında olduğunu söyleyen, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Bizleri gururlandırdınız. Bu başarınızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Spora verdiğimiz değeri bilmeyen yok. Siz sporcularımız başımızın tacısınız” diye konuştu.

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