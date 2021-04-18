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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemal Safi Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu

İHA

Cemal Safi Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu

İlkadım Belediyesi tarafından Samsunlu şair Cemal Safi'yi anmak adına gerçekleştirilen şiir yarışması sonuçlandı.
Türk Edebiyatı’nın önemli ismi şair Cemal Safi'ye adanan geleneksel şiir yarışmasının ikincisinde kazananlar belli oldu. İlkadım Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinde canlı olarak kazananların açıklandığı programda İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Şahin Köktürk, İlyasköy Türkİş İlkokulu Müdür Yardımcısı Ercan Ergül, Kenan Yavuzarslan dereceye giren şiirleri seslendirdiler. Programda Şef Ali Rıza Gündoğdu yönetiminde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu da şair Cemal Safi’nin Vurgun, Git, Rüyalarım Olmasa eserlerini seslendirdi.
Ölümünün 3. yılında geride birçok eser bırakan Cemal Safi adına düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin birçok ili ve yurt dışından 2 bin şiir yarıştı. 7 kişilik jüri ekibinin hassasiyetle değerlendirmeye aldığı şiirler arasında birinciliği 89 puanla Hatay’dan “Yaralı Vatan” adlı şiiri ile Doğu Türkistan’daki zulmü kaleme alan Zeynal Abidin Payas kazandı.

Türk Dünyası Özel Ödülleri İran ve Makedonya'ya
Yurtiçi ve yurt dışından ilgi gösterilen yarışmada 84.8 puanla Huriye Erdugan (Çorum) Aşk Benim Adımla adlı şiiri ile 2’nci, 84.6 puanla Talat Ülker (Gümüşhane) Anka adlı şiiri ile 3’üncü oldu. Türk Dünyası Özel Ödüllerini ise Makedonya’dan Altın Çağım şiiri ile Hatice Ayşe Hasan ve Vatan Aşkı şiiri ile İran Tebriz’den Hemid Anbaz (Gence) Türk Dünyası Özel Ödülleri'nin sahibi oldu.

Mansiyon ödülleri az farklarla sahiplerini buldu
119 şiirden puanlamaya göre kalan 55 şiirin kitap olarak basılıp edebiyat hayatına kazandırılacağı yarışmada üçüncülük mansiyon ödülü 82.5 puanla “Bal Surat” şiiri ile Ercan Ergül’e (Samsun) , ikincilik mansiyon ödülü 82.6 “Tütün Rengi Kokular” şiiri ile Kemal Uslu’ya (Trabzon), birincilik mansiyon ödülü “Eyvallah” şiiri ile Nisa Eylül Baharoğlu’na (Gaziantep) layık görüldü. Birbirinden güzel eserlerin yarıştığı yarışmada bu yıla özel olarak kategoriye alınan Engelsiz Şiir Ödülü'nü ise “Bilmiyorsun” şiiri ile Kahramanmaraş’tan Gülşah Dilbirliği kazandı.

“Bizi biz yapan değerleri yazdıran şehrin evlatlarıyız”
Şiirleri ile yarışmaya katılan her bir şiirseveri tebrik eden İlkadm Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu yıl ikincisini düzenlendiğimiz sanatın iki seçkin dalı olan şiir ve musikiye hatırı sayılır izler bırakarak aramızdan ayrılışının 3. yılında sadece Samsun'un değil bütün Türkiye'nin bir değeri haline gelen şair Cemal Safi’yi şiir yarışması ile hatırlatmak, yaşatmak istedik. Katılımın yoğun olduğu 2 bin bin şiirde bizim aradığımız, beşeri, ilahi, vatan ve bayrak aşkına dokunan bir kilimdi. Şiirleri ile katılım sağlayan vatandaşlarımızın kadirşinaslığı, özlemi, hayalleri, ağıtlarıydı. Bizi biz yapan değerleri aradık mısralarda ve jürimiz de ona göre kararını verdi. Bu yarışmada kaybeden olmadı. Katılan tüm şairlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki bizi biz yapan değerleri yazdıran bir şehrin evlatlarıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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