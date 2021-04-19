Diyetisyen Akay: "Sahurda ağır yemekler yemeyin"

Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, mide şikayetleri gibi benzer sağlık sorunları yaşamamak için sahurda ağır yemekler tüketilmemesi ve özellikle iftardan kalan pilav ve yağlı besinler gibi yemeklerden uzak durulması uyarısında bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sağlık alanında uzman doktorların katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar Ramazan ayında da devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz?" sorusunu geniş bir yelpazede cevaplandırarak özellikle sahurda ağır yemeklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.



Protein odaklı beslenme

Sahur yemeklerinde hafif ve protein odaklı beslenmenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Elanur Yılmaz Akay, gün boyu tok tutacağından yumurta, peynir, süt ürünleri, sert kabuklu kuruyemiş ve bağışık sistemini güçlü tutacak meyveler tüketilmesi gerektiğini ifade etti.



"Sahuru atlamayın"

Sahur öğününün atlatılmamasını belirten Dyt. Akay, "Oruç süresi göz önüne alındığında mutlaka sahura kalkılması önemlidir. Tok tutan, susatmayacak besinler tüketmeye özen göstermeliyiz. Kahvaltı tarzı bir seçenek olabilir. Tam buğday ve çavdar gibi tahıllı ekmek çeşitleri daha çok tok tuttuğundan tercih edilmelidir. Gün içerisinde susamayı önlemek için tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulmalı" dedi.



"Midenizi yormayın"

Sahurda yenilen yemeğin fazla ağır olmaması gerektiğini belirten Akay, "Sahurda aşırı tuzlu yiyecekler, kızartmalar, ağır tatlılardan uzak durulması mide sağlığı için önemlidir. Sahurda yapılan en büyük yanlış akşamdan kalan yemeklerin tüketilmesidir. Burada ağır yemekler, pilav ve ana yemeklerin tüketimi sağlık açısından olumsuz etki yapar" şeklinde konuştu.

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