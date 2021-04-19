Samsun’da kısıtlama günlerinde sıkı denetim

Samsun’da korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 97 bin 207 HES kodu denetimi yapılarak, yasağı ihlal eden 403 şahıs ile izolasyon tedbirlerine uymayan 16 şahsa ceza uygulandı. Ayrıca diğer uygulamalarda da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek aranan 84 şahıs da tespit edildi.

Kısıtlama günlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda; 16 Nisan Cuma günü saat 19.00’dan, 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 403 şahsa işlem yapılarak 685 bin 661 TL idari para cezası uygulandı.

1718 Nisan 2021 günleri korona virüsü tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 97 bin 207 HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 16 şahsa idari işlem uygulandı.

16 Nisan günü saat 08.00 ile 19 Nisan günü saat 08.00 arasında 55 bin 897 şahsın GBT sorgusu yapıldı ve 84 aranan şahıs tespit edildi. 3 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet mermi, 19 adet kesici/delici alet, 7,40 gram esrar, 163 adet sentetik ecza hap, 7,55 gram metamfetamin, 765,80 gram kannabinoid, 9 adet esctacy hap, 18,85 gram skunk, 5 adet kenevir bitkisi, 0,01 gram esrar tohumu, 3 adet bong ele geçirildi. Trafik yönünden 9 bin 291 araç ve sürücü kontrol edildi. 1488 araç ve sürücüye 725 bin 523 TL cezai işlem uygulandı. 118 araç trafikten men edildi.

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