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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimcilerin 6 ay önce kurduğu mantar üretim tesisi yandı

DHA

Kadın girişimcilerin 6 ay önce kurduğu mantar üretim tesisi yandı


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da kadın girişimciler Latife Emiralioğlu (48) ve Aysun Şen´in (40) evlerinin bodrum katında 6 ay önce kurdukları mantar üretim tesisi çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Aylık 4 ton mantar üreten girişimci kadınlar büyük üzüntü yaşadı.
Canik ilçesine bağlı Kaşyayla Mahallesi´nde Latife Emiralioğlu ve Aysun Şen, 6 ay önce 150 metrekarelik üretim tesisinde kültür mantar yetiştirmeye başladı. Sınıf öğretmenliğini bırakarak ileri sürüş teknikleri hocalığı yapan Emiralioğlu, girişimcilik hayalini komşusuyla el ele vererek gerçekleştirdi. 4 kız çocuğu annesi Şen´le evlerinin bodrum katında 60 bin TL masrafla üretim tesisi kuran Emiralioğlu, aylık 4 ton mantar üretimine ulaştı. Kilosunu 11 TL´ye sattıkları mantarın 3´üncü hasadını gerçekleştirecek olan girişimciler, yaklaşık 10 ton mantar üretti. Girişimci kadınlar, tesisi büyüterek pazar paylarını genişletmeyi hedefledi.
YANGINLA YIKILDILAR
Mantar üretim tesisinde önceki gece elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında mantar üretim tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Üretim tesisiyle hayallerini gerçekleştiren ve aylık 4 ton mantar üretimi ile kazanç elde eden kadınlar büyük üzüntü yaşadı. 
`BU YANGIN BİZİ DURDURAMAZ´
Çıkan yangından dolayı üzüntülü olduklarını ama bunun üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Latife Emiralioğlu, "Biz bu işe 6 ay önce başladık. O süreçte mantarhanemizin iç klima, ranza gibi şeylerini tamamladık. Topraklarımızı da serdiydik. İlk hasadımızı aldıydık ve ikinci hasadımızı alma evresine geldiğimizde elektrik kontağından çıkan bir yangınla uyandık. Mahallemizin hocası bildirdi. Üretim tesislerimize indiğimizde kasalarımızın yandığını gördük. Klima ve havalandırma bölümlerimizde hasar oluştu. Hasadımızı havalandırma bölümünden oluşan durumdan dolayı kaybettik. Hasadımız da temiz havayı alamadığı için çürüme oluştu ve toprağı boşalttık. Ama bu bizim için bir `dur´ noktası olmadı. Aksine bizi daha çok kamçıladı. Yolumuza devam edeceğiz. Şu anda tadilat bölümündeyiz. Yangında oluşan hasarı karşılamaya çalışıyoruz" dedi.
Aysun Şen ise, "İlk hasadımızı aldık. İkinci hasadımızda yangın çıktı. Yangından dolayı hasadımızda çürüme oldu. Burayı kurmak için yaklaşık 50-55 bin TL masraf yapmıştık. Şimdi yangından dolayı da şimdi 12 bin TL daha zararımız oldu. Ama devam edeceğiz. Bunu tekrar yapacağız. Köyümüzün hocası bize haber verdiğinde yangını söndürmek için ne bulduysak yangının üzerine attık. Klimamız, havalandırmamız, kasalarımız ve bütün malzemelerimiz yandı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-04-19 12:48:44

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