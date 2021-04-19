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Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli” Genç girişimcilerle tecrübe paylaşımı

İHA

Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli” Genç girişimcilerle tecrübe paylaşımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik “Genç Girişimcilerle Tecrübe Paylaşımı” başlıklı etkinlik gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. İdris Varıcı, “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli” dedi.
İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. İdris Varıcı’nın moderatörlüğündeki etkinliğe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla konuk olarak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Etkinliğe Alaçam MYO öğretim üyeleri ile öğrencileri de katıldı.

“Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. İdris Varıcı, İşletme Bölümü öğrencilerinin kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam olanağının bulunduğunu ancak öğrencisi sayısının fazla olması nedeniyle birinci sınıftan itibaren öğrencilerin mutlaka çalışmak istedikleri alanları belirleyip bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Varıcı, İşletme Bölümü’nün analitik düşünme, idari kabiliyetleri olan, teknolojiyi ve günceli takip eden yenilikçi bir yapıya sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Varıcı şöyle devam etti: “Bu anlamda kendi iş fikrini olgunlaştıran ve iş planını kafasında oluşturup yazılı metinlere dönüştürdükten sonra kaynak arayan girişimci adaylarına ihtiyaç bulunuyor. Bu bağlamda öğrencilerin bölüm derslerinde aldıkları teorik bilgilerin uygulamada karşılığının varlığını sorgulayabilecek ortamların oluşturulması gerekir. Etkinliğimizin temel amacı tecrübe paylaşımı yoluyla öğrencilerin yeni iş fikirleri konusunda cesaretlerinin artırılması ve nasıl bir mezun profilinin oluşturulması gerektiğinin belirlenmesidir.”

“Sorunları iyi analiz ederek fırsat yakalamaya çalışılmalı”
TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla ise ticaretle tanışmasının çok küçük yaşlarda başladığını ifade ettikten sonra gençlere girişimciliğin başlangıçta genelde bir karamsarlığa yol açabileceğini, burada motivasyonlarının en üst seviyeye çıkarıp işe başlamaları gerektiğini anlattı. İş hayatında iyi bir gözlemci olunması gerektiğini belirten Ayla, sorunları iyi analiz ederek fırsat yakalamaya çalışılması gerektiğini vurgulayarak yaşanan sorunlardan yola çıkarak gerçek hayat hikayelerinden nasıl girişimci olunduğuna dair örnekler verdi.
Öte yandan Ayla, başarısızlıkla sonuçlanmış girişimcilik hikayelerinden bahsederek her girişimcinin bir takım bariz hatalar yapabileceğini, bu hataların yapılmaması adına işin hukuki boyutunun, yapılabilirliğinin, faydamaliyet analizinin, sürdürülebilirliğinin ve karlılığının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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