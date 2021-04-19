Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza

Samsun'da faal durumda olmayan taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen motosikletli 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Özören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faal olmayan taş ocağından bazı kişilerin demir parçaları çalıp 3 motosiklet ile kaçtıkları ihbarı üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ö.(36), C.D.(29) ve T.C.'yi (31) yapılan takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı alınan şahıslar ile ilgili 5 adet konkasör merdanesi, 1 adet elektrik kondüktörü, 1 adet manivela demiri, 1 adet demir boru ve 1 adet kepçe dişi ele geçirdi. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan her birine 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uyguladı.
Hırsızlık suçundan jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren G.Ö., CD. ve T.C. serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.