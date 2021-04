Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı

Zeynep Irmak ÖCAL-Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, haftalık risk haritasında vaka sayısı 100 binde 645,17´den 601,14'e gerileyen gerileyen Samsun´da, Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nca 10-16 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. 5 hafta üst üste en çok vakanın görüldüğü Samsun´da 645,17 olan olan vaka sayısı bir hafta içinde 601,14´e düştü. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Güncel veriler kapsamında yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan kentin birçok noktasında da Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü uygulaması da yaygınlaştırıldı.

`AŞI, AĞIR HASTALIĞA ENGEL OLUR´

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, düşüşün sürmesi için herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek, `rehavete kapılmayın´ uyarısında bulundu. Dr. Furtun, belirgin bir düşüşün olmadığını belirterek, "Yasaklar kısmi de olsa son bir haftadır mevcut ve bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. O nedenle rehavete kapılmamak gerekiyor, çünkü bu durumda `düştü´ diyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Samsun´daki hastanelerde sıkışıklık devam ediyor, hasta yatakları dolulukları nerdeyse tama yakın. Son günlerde yoğun bakımlarda yer bulmak güç olabiliyor ama şu an bu düşüşle beraber döngü sağlanabiliyor. Ama rehavete kapılıp yeniden artış olursa sıkışıklık devam edecektir. Aşıya olan ilginin azalması hoş bir durum değil, aşılamayı bir an evvel artırmamız gerekiyor. Aşılamaya lütfen gelin, ben de Covid-19 geçirdiğimiz için net söyleyebilirim, aşı koruyucudur, ağır hastalıktan ve ölümden koruyabilen bir etkendir. `Aşı oldu, korona oldu´ denmemelidir. Çünkü aşı, ağır hastalığa engel olur" diye konuştu.

`DIŞARI ÇIKANLARI ALLAH ISLAH ETSİN´

Her zaman çift maske taktığını ifade eden kent sakini Erhan İner de "Temizlik, maske ve mesafeye herkes dikkat edecek. Samsun, bu işe mahkum çünkü çok kabalık var. İlaçlarımı aldım eve gidiyorum, işi olan da olmayan da sokakta. İnşallah daha da düşer temennimiz o, bu beladan kurtulmayı istiyoruz. İşi olmayıp dışarı çıkanları Allah ıslah etsin, evinden çıkmasın" şeklinde konuştu.

`LÜTFEN EVDE OTURUN´

İnsanların dışarı çıkmaya devam ettiğini söyleyen İzel Öztürk de, "Bankada işim olduğu için dışarı çıktım. Bu kalabalık beni tedirgin ediyor. İnsanlar, bir şey almak için geziyor. İşleri mi var yoksa gezmeye mi geliyorlar bilmiyorum. Belki de artık umursamıyorlar. Böyle devam ederse Samsun´da artış olur. İşi olmayanlar dışarı çıkmasın, lütfen evde oturun" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL, Hakan AKGÜN

