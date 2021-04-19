Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

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Samsun'da otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rümeysa Çimiç (21) idaresindeki 25 ABB 382 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü Rümeyse Çimiç ile Senem Gelen (22) yaralandı. Yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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