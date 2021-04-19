Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Yalçın, Veli, Erkam, Djedje (Dk. 72 Ferhat), Savicevic (Dk. 67 Kubilay), Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Yasin, Hamroun (Dk. 72 Guido), Mathias (Dk. 67 Nadir)

BURSASPOR : Canberk, Onur, Emirhan, Ramazan (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Özer (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut, Taha, Burak Altıparmak, Eren (Dk. 46 Berat Altındiş), Tuğbey (Dk. 79 Çağatay Yılmaz)

GOLLER : Dk. 2 Yasin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Mathias, Dk. 90+4 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor) Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)

SARI KARTLAR : Hamroun, Erkam, (Yılport Samsunspor) Aykut Akgün, Tuğbey Akgün, (Bursaspor)TFF 1'inci Lig'de Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2´nci dakikada Savicevic´in Bursaspor defansı arkasına gönderdiği pasla buluşan Yasin´in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

23´üncü dakikada ani gelişen atakta Hamroun´un ceza sahasına yaptığı ortada Mathias´tan önce defans topu son anda kornere çıkardı.

37´nci dakikada serbest vuruşu kullanan Mücahit´in şutunda kaleci topa son anda müdahale ederek topun oyun alanına geri dönmesini sağladı.

45+1´inci dakikada Jugurtha Hamroun´un kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.

54´üncü dakikada Mücahit´in ceza sahası dışından yerden pasıyla buluşan Mathias´ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0.

82´nci dakikada ani gelişen Bursaspor´un atağında ceza sahasına yapılan ortada Onur Atasayar´ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1.

90+4'üncü dakikada Yasin'i pasıyla buluşan Gökhan Aslan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşma Samsunspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-04-19 21:18:45



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