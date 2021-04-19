Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor

İHA

Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor

Samsun’un Bafra ilçesinde kurdukları aile şirketine D1 yolcu taşıma belge almak için yıldır mücadele veren aile, yetkililerden yardım bekliyor. Şirkette çalışan 150 işçi ise umutla bekleyiş içerisinde.
Daha önce çalıştıkları firmanın kapanmasıyla otobüsleri boşta kalan Umut Ahmet Akça, kendi aile şirketlerini kurarak D1 yolcu taşıma belgesi almak için Ulaştırma Bakanlığı Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulundular. Belgelerinin kısa sürede verileceğinin söylenmesi üzere bir milyon lira harcayarak belge alınacak olan 16 aracın bakım ve sigortalarını yaptırarak yola çıkacakları günü beklemeye başladılar. Şu ana kadar belgelerini alamayan aile şirketi iflasın eşine geldi.
"Bir an önce belgeyi alıp çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz" diyen Umut Ahmet Akça, "Ulaştırma Bakanlığı Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne başvurduk. 'İkinci bir emre kadar D1 yetki belgesi veremiyoruz' dediler. Biz de CİMER'e başvurduk. Yaptığımız başvuru sonucunda bize dönüş yaparak 'En kısa zamanda belgeniz verilecek' diye cevap geldi. 1 ay sonra tekrar CİMER'e başvurduk. Sayın bakanın başdanışmanı ile görüştük. O da bizi Belgeler Daire Başkanlığı'na yönlendirdi. Oradaki daire başkanıyla görüştüğümüzde bize 'Ramazan'ın ilk haftası işiniz çözülecek.' Kendisine Ramazanın ilk haftası 'belgemizi alabilecek miyiz' diye sorduk. Çünkü masraf yapacağız, şirketimizin borçları var. Ona göre cebimizde ki parayı harcayacağız. Bize 'hiç merak etmeyin, Ramazan'ın ilk haftası işiniz çözülecek ona göre harcamalarınızı yapın' dendi. Biz de araçlarımızın sigortalarını yaptırdık. Kaporta masraflarını yaptık. Vergi borçlarımızı ödedik. Henüz bir dönüş yapan olmadı. Biz zor durumdayız. Büyük firmaların altına gittiğimiz zaman ödemelerimizi alamıyoruz. Şirketimizin borçları var. Konkordatosu var. 8’nci aya kadar borçlarımızı ödeyemesek şirketimizin iflası verilecek. Şu anda yetkililerden yardım bekliyoruz. Otobüslerimizi 1 milyona yakın masraf yaptık, sigortalarıyla birlikte. D1 yolcu taşıma belgesi geçen sene 35 bin TL iken bu sene 200 bin TL oldu. Yani biz çok mağduruz. 150 çalışanımız var, 10 tane yazıhane acentemiz var. Bütün işçilerimiz işsiz kalacak. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Bayrama kadar yola çıkıp çalışmamız gerekiyor, borçlarımızı ödememiz gerekiyor, çalışmadığımız halde vergi borçlarımızı ödüyoruz. Sigortalarımızı yaptık. Araçlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bir an önce belgeyi alıp çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim ...
Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl ...
Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
YEREL HABERLER Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada ...
Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
YEREL HABERLER Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri kazandıracak hareketler Covid-19 vaka sayılarının azaldığı Samsun’da cadde ve sokaklardaki kalabalık ‘pes’ dedirtti Takviye için Ankara ve İstanbul’dan gelen 209 hazır kuvvet polisi görev yerlerine geri döndü
YEREL HABERLER Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri ...
Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' ...
15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince ...
Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma ...
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
YEREL HABERLER Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi ...
Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın
Başkan Demirtaş: “Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bu salgını halkımızla beraber ...
Samsunlu iş adamından Merkez OSB’ye cami
YEREL HABERLER Samsunlu iş adamından Merkez OSB’ye cami
Başkan Demir’den yatırımlara inceleme
YEREL HABERLER Başkan Demir’den yatırımlara inceleme
Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı şimdiden belirlemeli” Genç girişimcilerle tecrübe paylaşımı
YEREL HABERLER Varıcı: “Öğrenciler çalışmak istedikleri alanı ...
Taş: "Savaş nedeniyle göç eden insanları savaş sonrası topluma tekrardan kazandırmamız gerekir"
YEREL HABERLER Taş: "Savaş nedeniyle göç eden insanları savaş ...
ABD'nin desteklediği girişimcilik projesinden OMÜ öğrencisine ödül
YEREL HABERLER ABD'nin desteklediği girişimcilik projesinden OMÜ ...
İstiklal Marşı SAMÜ'de konuşulacak
YEREL HABERLER İstiklal Marşı SAMÜ'de konuşulacak
Başkan Kılıç: “Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz” Ev ve iş yerleri kamulaştırılacak olan vatandaşlar Başkan Kılıç ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz” Ev ...