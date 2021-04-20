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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambaspor'da kritik süreç

İHA

Çarşambaspor'da kritik süreç

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip Çarşambaspor, deplasmanda karşılaşacak olduğu Erbaaspor maçı için Adapark Tesisleri'nde antrenman çalışmalarını sürdürüyor.
Geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği yeşilbeyazlı takım Çarşambaspor, Osmaniyespor maçında 20'lık mağlubiyet almıştı. Mağlubiyet sonrası Çarşambaspor, ara vermeden Adapark Tesisleri'nde deplasmanda mücadele edecekleri Erbaaspor maçına hazırlanıyor.

"Bunu telafi etmek zorundayız"
Kendi sahasında konuk ettiği Osmaniyespor müsabakasında 20'lık skorla mağlup geldikleri maçı değerlendiren Teknik Direktör Kenan Yelek, "Aslında iyi hazırlandık ama maça iyi başlayamadık. Rakip bizden daha iyi oynadı. Puan almayı çok istedi. Skor 00 iken oyuncu değişikli yapacakken ilk golü yedik. Sonrasında değiştirdik ama uzun zamandır sakat olan Aykut'u oyuna attık. Kendisi de sakatlandı, sezonu kapattı. Baya hazırdı, bir sıkıntısı da yoktu ama maalesef maç esnasında ayağıyla ilgili sıkıntı yaşadı. Skor 10 iken Kemal'in karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı, kaçırdı. Onlar galip geldiği için üzgünüz. Yenseydik yüzde 90 bu işi bitirirdik. Futbolcu kardeşlerimize de anlattık ama olmadı. Hala Playoff'un içindeyiz. 5. sıradayız. Bunu telafi etmek zorundayız. İnşallah telafi ederiz" dedi.

"49 puan yapmış olsaydık rahat olurduk"
Tahmini olarak, kalan son 3 maçı değerlendiren Teknik Direktör Yelek, "Puan durumumuz şuan 43. Bu puanı 49 yapmış olsaydık rahat olurduk. Osmaniyespor maçını almış olsaydık, oynayacak olduğumuz Erbaaspor maçını kaybetsek bir şey kaybetmezdik. İçerde Isparta maçını yendiğimiz zaman Playoff'a kalma ihtimalimiz çok yüksekti. Söylediğimiz tuttu ama biz dediğimizi tutturamadık. Maçı alamayınca olmuyor" şeklinde konuştu.

"İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz"
Deplasmanda rakip takım Erbaaspor ile karşılaşacakları maçta takım kadrosu hakkında bilgi veren ve zorlu bir maç olacağını söyleyen Yelek, "Erbaaspor zorlu bir maç olacak gibi. İkinci devre 1314 tane iyi oyuncu transferi yaptılar. Devre arası harcadıkları para, bizim belki sezon boyunca harcadığımız paranın daha fazlasını harcadılar. Çünkü kendileri düşme potasındaydı. Şu ana kadar toplam 24 puan toplamışlar. Kendi sahasında çok iyi oynayan bir ekip. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İnşallah puan veya puanlarla döneriz" ifadelerini kullandı.

"Çarşambaspor'un tarihinde yer almak için geldik"
Çarşambaspor'un takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Öncelikle resmin bütününe baktığımızda bu sezonu ben çok başarılı buluyorum. Çünkü yeni bir takım. Her anlamda yeniliklerle başladığımız sezonda bence çok iyi şeyler başardık. Sezonu Playoff potasını kovalayarak devam ettik. Ama son bir kaç haftadır ne yazık ki avantajımızı kaybettik. Fakat bunu telafi etmek için maça gideceğiz. Son 3 haftada yine ipler elimizde. Elimizden geleni yapacağız. Biz buraya sadece bir sezonu tamamlamak için değil, gerçekten Çarşambaspor'un tarihinde yer almak için geldik. Bunu yapabilmek için çok şey başarmamız gerektiğini biliyoruz. Eğer nasibimizde varsa zaten onu yakalayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Genel olarak sezonu Playoff içinde bitirsek de bitirmesek de ben başarılı buluyorum. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok fazla eksiğimiz vardı, sakatımız vardı. Sezonun başından bugüne kadar burada tesislerde çalışan yönetici abilerimizi, hocalarımızı, teknik ekibimizi ve kendi futbolcu kardeşlerimi kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Çarşambaspor'u 2. Lig'e taşımak istiyoruz"
Çarşambaspor’un başarılı forvet oyuncusu Serhan Yılmaz, "Çarşambaspor'u 2. lige taşımak istiyoruz" diyerek, "Sezona şampiyonluk parolası olmadan çıkmamıza rağmen iyi bir hava yakaladık. İlk devreyi çok iyi bitirdik ama ikinci devre gerek Kovid19, gerek sakatlıklar bizi biraz sıkıntıya soktu. Hala takımda çok eksiğimiz var. Her hafta test oluyoruz. Sonucun ne olacağını bilmeden bekliyoruz. Buna rağmen yerimiz hala iyi, 5. sıradayız. Bu sırayı koruyarak Playoff potasında ligi bitirip inşallah şampiyon olup Çarşambaspor'u 2. Lig'e taşımak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Çarşambaspor'un, Çarşamba günü saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak olduğu Erbaaspor maçında, kart cezalısı Veysel ve Osmaniyespor maçında sakatlanan Kemal Sabri ve sezonu kapatan Aykut maç kadrosunda yer alamayacak.

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