Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı

İHA

Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı

Samsun’da bir günde 46 bin 998 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı.
Samsun’da güvenlik güçlerince 19 Nisan Pazartesi günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri yapıldı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 46 bin 998 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 592 şahıs ikametlerinde denetlendi, adresinde bulunmayan 2 şahsa idari işlem yapıldı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 52 şahsın HES kodu sorgulandı. Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 789 şahıs ikametlerinde denetlendi.

Uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 aranan şahıs yakalandı
19 Nisan günü saat 08.00 ile 20 Nisan günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 21 bin 492 şahsın GBT sorgusu yapılarak 17 aranan şahıs yakalandı, 8 şahsa adli işlem yapıldı, 29 şahsa idari işlem yapılarak 18 bin 427 para cezası uygulandı, 2 bin 210 araç kontrol edildi, 9 araca cezai işlem yapılarak 18 bin 264 TL para cezası yazıldı, 1 araç trafikten men edildi, 1 adet muşta, 20 adet kesici/delici alet, 1,24 gr kannabinoid0,34 gr toz esrar2,68 gr metamfetamin6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, trafik yönünden 2 bin 661 araç ve sürücü kontrol edildi, 662 araç ve sürücüye 269 bin 326 TL cezai işlem uygulandı, 32 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper Lig yarışı kızıştı
YEREL HABERLER TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper ...
3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza MYO’
YEREL HABERLER 3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza ...
Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
YEREL HABERLER Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
Çarşambaspor'da kritik süreç
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da kritik süreç
Kızılırmak Deltası eski haline döndü Kızılırmak Deltası'ndaki su seviyesi sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası eski haline döndü Kızılırmak ...
OKA'dan OSB’lere 5,1 milyon TL’lik yatırım desteği
YEREL HABERLER OKA'dan OSB’lere 5,1 milyon TL’lik yatırım desteği
Dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor Yeni hedef Brezilya, Endonezya ve Malezya pazarı ‘Canik’ Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da büyüyor
YEREL HABERLER Dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor Yeni hedef ...
Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir ...
Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım ...
Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim ...
Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl ...
Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
YEREL HABERLER Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada ...
Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
YEREL HABERLER Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri kazandıracak hareketler Covid-19 vaka sayılarının azaldığı Samsun’da cadde ve sokaklardaki kalabalık ‘pes’ dedirtti Takviye için Ankara ve İstanbul’dan gelen 209 hazır kuvvet polisi görev yerlerine geri döndü
YEREL HABERLER Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri ...
Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' ...
15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince ...
Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan serbest, sokağa çıkma ...
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
YEREL HABERLER Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi ...