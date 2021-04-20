Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı

Samsun’da bir günde 46 bin 998 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı.

Samsun’da güvenlik güçlerince 19 Nisan Pazartesi günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri yapıldı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 46 bin 998 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 592 şahıs ikametlerinde denetlendi, adresinde bulunmayan 2 şahsa idari işlem yapıldı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 52 şahsın HES kodu sorgulandı. Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 789 şahıs ikametlerinde denetlendi.



Uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 aranan şahıs yakalandı

19 Nisan günü saat 08.00 ile 20 Nisan günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 21 bin 492 şahsın GBT sorgusu yapılarak 17 aranan şahıs yakalandı, 8 şahsa adli işlem yapıldı, 29 şahsa idari işlem yapılarak 18 bin 427 para cezası uygulandı, 2 bin 210 araç kontrol edildi, 9 araca cezai işlem yapılarak 18 bin 264 TL para cezası yazıldı, 1 araç trafikten men edildi, 1 adet muşta, 20 adet kesici/delici alet, 1,24 gr kannabinoid0,34 gr toz esrar2,68 gr metamfetamin6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, trafik yönünden 2 bin 661 araç ve sürücü kontrol edildi, 662 araç ve sürücüye 269 bin 326 TL cezai işlem uygulandı, 32 araç trafikten men edildi.

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