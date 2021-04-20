FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, korona virüsten tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, 15 Temmuz 2016 darbe giriminden bir gün sonra gözaltına alınıp 17 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken (56) hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
6 Nisan 2018'de yargılandığı mahkemece “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve ya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şükrü Eken, hükümlü bulunduğu Bafra Cezaevinde korona virüse yakalanınca 24 Mart günü Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Eken dün gece hayatını kaybetti.
Mehmet Şükrü Eken'in cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eken'in cenazesi Samsun Cumhuriyet Savcılığının kararı doğrultusunda korona virüs olması nedeniyle otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Şükrü Eken'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EMŞAV'dan 1420 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER EMŞAV'dan 1420 aileye gıda yardımı
“Hemşirelik yönetimi korona salgınında daha da önem kazandı” Yönetici hemşireler deneyimlerini paylaştı
YEREL HABERLER “Hemşirelik yönetimi korona salgınında daha da önem ...
Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs ...
TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper Lig yarışı kızıştı
YEREL HABERLER TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper ...
3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza MYO’
YEREL HABERLER 3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza ...
Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
YEREL HABERLER Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
Çarşambaspor'da kritik süreç
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da kritik süreç
Kızılırmak Deltası eski haline döndü Kızılırmak Deltası'ndaki su seviyesi sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası eski haline döndü Kızılırmak ...
OKA'dan OSB’lere 5,1 milyon TL’lik yatırım desteği
YEREL HABERLER OKA'dan OSB’lere 5,1 milyon TL’lik yatırım desteği
Dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor Yeni hedef Brezilya, Endonezya ve Malezya pazarı ‘Canik’ Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da büyüyor
YEREL HABERLER Dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor Yeni hedef ...
Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir kazanım olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Beton santrali Bafra için ciddi bir ...
Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım ...
Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim de görevimize son verebilir”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Başkan kulübün sahibi, yarın bizim ...
Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık”
Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl ...
Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Bursaspor: 4-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 - Bursaspor: 1
Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
YEREL HABERLER Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada ...
Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
YEREL HABERLER Samsun´da ramazanda balığa rağbet az
Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri kazandıracak hareketler Covid-19 vaka sayılarının azaldığı Samsun’da cadde ve sokaklardaki kalabalık ‘pes’ dedirtti Takviye için Ankara ve İstanbul’dan gelen 209 hazır kuvvet polisi görev yerlerine geri döndü
YEREL HABERLER Eski vaka lideri Samsun'da tekrar liderliği geri ...
Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' ...