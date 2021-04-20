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İlkadım'dan "Güneş enerjili şarjbank" projesi

İHA

İlkadım'dan "Güneş enerjili şarjbank" projesi

İlkadım Belediyesi ilçedeki parkları daha işlevsel hale getirme hedefi ile çevreci bir proje olan güneş enerjisiyle çalışan "Güneş enerjili şarjbank" projesi için düğmeye bastı.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine büyük önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirecek. İlk etapta ilçede bulunan büyük parklara konulacak olan, “Güneş enerjili şarj banklarda” vatandaşlar hem oturup dinlenebilecek hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini güneş enerjisiyle şarj edebilecek. "Güneş enerjili şarjbank" ile vatandaşların cihazlarının kısa süreli enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Demirtaş, “Bu proje ile parklarımızda vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturarak parklarımıza yeni bir donanım kazandırmayı amaçlamaktayız. Projemiz bir oturma grubu şeklindedir. Üstündeki güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretecek, bu elektrikle aydınlatma sağlanacak, cep telefonu, laptop, tablet gibi cihazları şarj edilebilecek. Çünkü zaman zaman herkesin çok acil ihtiyacı oluyor telefona. Kablo bulmanız veya şarj aleti bulmanız lazım, bunlarla birlikte elektrik prizi bulmanız lazım. Burada baştan sona doldurma değil de, kısa süreli ihtiyacınızı görecek kadar enerji elde etme imkanınız olacak. Akıllı bankaların içine yerleştirilecek aküler ile güneşten aldığı enerjiyi elektriğe çevirerek enerji devamlılığı sağlanacak. Projenin asıl hedefi yenilenebilir sistemlerdir. Yani çevre dostu teknolojilerdir. Güneş panelleriyle güneş enerjisini alıp elektrik enerjisine dönüştürüyor. Geceleri ise led sisteminde oluşan aydınlatması ile ortamı aydınlatacak. Böylece elektrikten tasarruf sağlıyoruz. Çevre dostu olan sistemin çatısında toplanan yağmur suyu da oturma yerleri altındaki depolarda biriktirilip parkın sulanması ve temizliği için kullanımına olanak sağlayacak. Güvenlik açısından köşelerine yerleştirilecek kameralar ile görüntü alınabilecek ve güvenli park anlayışı sağlanacak. Ekipmana monte edileceğimiz bir WiFi aparatı ile parkta ücretsiz internet hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Ön cephesini ise bir reklam ve duyuru panosu olarak kullanacağız” diye konuştu.

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