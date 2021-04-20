Eşini öldüren koca tutuklandı

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Samsun’da lahana toplayan eşini öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 Nisan Çarşamba günü Salıpazarı ilçesinde evlerinin yanında bulunan tarlada lahana toplayan eşi Selma Ö.’yü tüfekle vurarak öldüren ve kendisini de başından vurarak ağır yaralayan Mehmet Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan katil zanlısı, Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

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