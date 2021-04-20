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Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına alınan yabancıya adli kontrol

İHA

Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına alınan yabancıya adli kontrol

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden sahte bayan profili açan, duş alan kız çocuklarının görüntülerini kendisi gibi paylaşıp küçük çocuklara tuzak kurduğu ileri sürülen Irak uyruklu bir kişi çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya üzerinde yaptıkları takip ve araştırma sonucu kadın fotoğrafı bulunan ait bir sosyal medya hesabının 1516 yaşlarındaki kız çocuklarının banyoda duş alırken görüntülerini paylaştığı ve yüzlerce de takipçisi olduğunu tespit etti. Kız çocuklarına tuzak kurmaya çalıştığı öğrenilen söz konusu şahsın tuzağını siber polisi bozdu.
Siber polisi yaptığı araştırma sonucu söz konusu kişinin erkek olduğunu ve kendini genç kız olarak tanıtıp bu şekilde kız çocuklarını tuzağına düşürmeye çalıştığını belirledi. Siber polisi çocuklara tuzak kuran şahsın 30 yaşındaki Irak uyruklu A.A.A.A olduğunu ortaya çıkardı. A.A.A.A.A., siber polisi tarafından İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Iraklının evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
Tuzağa kimseyi düşüremeden yakalanan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermeyen A.A.A.A.A. savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Iraklı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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