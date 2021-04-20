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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor

İHA

Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, "Obezite, akciğer, solunum yolu hastalıkları gibi bir çok sağlık sorununu beraberinde getirdiği için yapılan araştırmalara göre obez olan insanlar korona virüsü ağır olarak geçiriyor" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, pandemi döneminde beslenme ve obezlik hakkında bilgi verdi. Dr. Kadir Dicle, “Pandemi döneminde bulaşı önlemek adına bazı kurallara uymak zorunda kalıyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kuralına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte yine bulaşı önlemek adına evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Kovid19'dan kaçarken aslında farklı bir durumunda içine düşmüş olduk. Eve kapandığımız için mutfakla daha haşır neşir olduk. Gıda tüketimi bu süreçte fazlalaştı. Gıdalar enerjiye dönüştü. Aldığımız enerjiyi yakabilsek hiç sorun yok. Fakat hareketsiz halde olarak enerjiyi vücut yakmadığı zamanda da bu bizde yağ olarak birikiyor. Bu da belli bir noktadan sonra bize zarar olarak geri dönüyor. Kilo olarak vücudumuza yaptığı yan etkiler var” diye konuştu.

Sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor
Obezitenin insan vücudunda diyabet, uyku apnesi, kalp damar hastalıkları, tansiyon, eklem ağrıları, solunum zorluğu, akciğere olan problemleri, kansere yatkınlık gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini söyleyen Kadir Dicle, “Bu anlamda dengeli beslenme adına şekerli, hamur, tahıllı gıdalar gibi yağ oluşturacak gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Evdeki hareket kısıtlamasını, spor ve egzersiz yaparak enerjiyi yakmamız gerekiyor. Son yıllarda kansere yakalanma oranlarında ciddi yükseliş var, bunda bağışıklık sisteminin zayıflamasının büyük etkisi vardır. Bu anlamda bağışıklık sistemimizi güçlendirici beslenmeye dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Obez hastalar ağır geçiriyor
Obezitenin bir anlamda insanın sırtında bir yük olduğunu belirten Kadir Dicle, "Akciğerlerimize, solunum yollarımıza yüktür. Bununla birlikte yukarıda saydığımız kronik hastalıkları da davetiye çıkaran bir sağlık sorunudur. Bu anlamda normal kilolu insana göre obez olan bir kişiler korona virüse yakalanma riski daha yüksek ve bunu ağır olarak geçirdiğini görmekteyiz. Bu yapılan araştırmalarda da ortaya konulmuştur. Yoğun bakımdaki hastaların büyük bir bölümünün obez olduğunu belirtiliyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizde bunu dile getiriyor. Orada obezitenin çok yayın olarak görüldüğü ve hastanelerde de yoğun bakımlarda obez olan insanların yoğunlukta olduğu belirtiyorlar. Obezite bağışıklık sistemini vurmakta ve düşürmektedir. Bununda büyük etkisi olarak insanlara hastalık olarak virüslere kapı açmaktadır. Bu anlamda pandemi stresinden uzaklaşmalı ve hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Dengeli beslenmeli ve spor, egzersizleri ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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