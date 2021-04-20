Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

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Samsun'da bir astsubay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bu ilde jandarmada astsubay olarak görev yaparken açığa alındığı öğrenilen E.K., Samsun'da gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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