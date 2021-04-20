Başkan Demir: “Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık” “Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye’deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz”

Profesyonel yazılımcılarla altyapısını güçlendirerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı yapay zeka merkezi haline getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu sayede 2 yılda 10 milyon TL tasarrufa imza atıldı. Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye’deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle geçen yıl düzenlenen ‘Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda geliştirdiği yapay zeka projesiyle dereceye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, mercek altına aldığı bilgi ve iletişim teknolojilerine büyük önem veriyor. Belediye, başta trafik olmak üzere şehrin birçok problemini akıllı şehir sistemleriyle çözmeyi amaçlıyor.



Titizlikle çalışıyorlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülen akıllı şehir sistemleri, yapay zeka yazılım ve programlama çalışmaları, titizlikle sürdürüyor. İnşaatı süren 153 Kent Yönetim Merkezi’nin sistemini tasarlayan daire başkanlığının profesyonel yazılım uzmanları, akıllı kavşak projesini ise ASELSAN ile ekipleriyle birlikte yürütüyor. Proje tasarım ve alt yapı sistemlerini adeta ilmek ilmek dokuyarak oluşturan yazılımcılar, kenti teknoloji çöplüğünden kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.



Samsun 5. sıraya yükseldi

Sistem tasarım ve yazılımları kendi bünyesindeki 7 uzman bilgisayar mühendisi personelle yapar hale gelen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bu sayede 2 yılda 10 milyon TL tasarrufa imza atarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akıllı şehirler vizyon sıralamasında Samsun’u kısa sürede 28. sıradan 5. sıraya yükseltti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapay zeka teknolojisiyle Samsun’u geleceğe hazırladıklarını söyleyerek, “Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye’deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz” diye konuştu,



60 proje bitirildi

Birim olarak üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu, “Projelerle ilgili bütün yazılımları, lisans ücreti ödememek adına kendimiz geliştiriyoruz. İhaleyle dışarıya iş vermiyoruz. İki yıl içerisinde 60 yazılım projesini kendi bünyemizde başlattık ve bitirdik. Bilgi teknolojilerinin belediyecilikte kullanılması için 153 Kent Yönetim Merkezi ile akıllı belediyecilik kısmını ASELSAN ile yürüttüğümüz akıl şehir trafik sistemlerinin yazılımlarını yapıyoruz. Yazılım açısından şuan yüzde 60 seviyesindeyiz. Bunun yanında iş yönetimi ve proje takibi adına belediyemiz üzerindeki tüm süreçleri kontrol edebilen bir kurumsal kaynak planlama yazılımı üretmekteyiz. Bu noktada da kurum kültürünü kurum hafızasını ön plana çıkarmak içinde çalışmalarımız devam etmektedir“ değerlendirmesinde bulundu.



Veriler dijital ve şeffaf ortamda

30 kişiyle hizmet verdiklerini söyleyen Bilgi İşlem Daire Başkanı Çapacıoğlu, “Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’in Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde başlattığı Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ve Tapu Randevu Sistemi’nin devamını belediyemizde uygulayacağız. Bununla belediye kaynaklarını efektif bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, çalışanların iş gücünden, kurum imkanlarının verimli kullanılmasına kadar her süreç takip edilebilecek. Kurumsal veri ve işleyiş sisteminin başarıyla çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlar arası alt yapı çalışma plan ve programlarını takip ediyoruz. Bu çalışmalar ve veriler, 6 ay öncesine kadar yoktu. Şimdi kendi sistemini ve yazılımı yapan ilk 5 belediyeden birisiyiz. Tüm bilgiler ve işlemler dijital ve şeffaf. Üretiyoruz, azimliyiz ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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