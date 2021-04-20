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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol

İHA

FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bu ilde jandarmada astsubay olarak görev yaparken açığa alındığı öğrenilen E.K., Samsun'da gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van Adliyesine görüntülü olarak ifade veren E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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