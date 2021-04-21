Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre korona virüsten dolayı toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde ellisinin üzerinde yolcu taşımaları yasaklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu genelge doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde toplu taşıma araçlarında 'fazla yolcu denetimi' başlattı. Yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.