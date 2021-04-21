Çarşamba Ziraat Odası’ndan 800 çiftçiye Ramazan yardımı

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Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi çiftçilere gıda paketleri, muhtarlar aracılığı ile dağıtıldı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 800 çiftçiye yönelik hazırlanan yardım paketleri muhtarlar aracılığıyla ulaştırıldı. Ramazan ayı münasebetiyle yapılan yardımların çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Çiftçilerimize yardım paketleri muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren Ramazan ayında yapılan yardımlarla birçok insanın kalbine dokunabiliriz. Ramazan aynın bereketli ve çiftçilerimize bol kazançlı olmasını diliyoruz" dedi.

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